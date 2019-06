Dit is de rijkste man van Europa (en zijn enige zwakte is chocola)

Als Bernard Arnault iets wil, dan gaat hij er ook voor. Soms bloeddorstig als een jachthond, soms sluipend als een vos.



In 2010 maakte de zakenman triomfantelijk bekend ruim 14 procent van de aandelen in handen te hebben van modebedrijf Hermès. Het was een volslagen verrassing. Arnault had er achter de schermen tien jaar aan gewerkt, zonder de beursautoriteiten of Hermès zelf te informeren. De familie Hermès was woedend over de vijandige overname en stapte zelfs naar justitie in een poging de ondernemer van zich af te schudden.



,,Voor Arnault is het een spel. Een bedrijf dat hij overneemt, ziet hij als een trofee’’, zei Karl Lagerfeld jaren geleden over Arnault. ,,Niemand houdt van verliezen maar hij al helemaal niet!’’, zei vriend en collega-ondernemer Albert Frère.