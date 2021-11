Dit is de meest irritante reclame van 2021: 'Slecht acteerwerk en vrouwonvriendelijke karakter’

Henny Huisman kan voor de tweede keer een beeldje van Loekie de Leeuw op zijn schouw zetten. In 2007 won de presentator de prijs voor meest irritante BN’er voor zijn rol in een commercial van de Postcodeloterij. Veertien jaar later vindt de kijker (Huisman kreeg 48 procent van de stemmen) zijn aandeel in het spotje van Meubelzorg ook niet om aan te gluren. ‘Surprise, surprise!’, roept Huisman als hij bij een vrouw thuis een cheque van 1000 euro langsbrengt voor de aanschaf van een comfortabele stoel van Meubelzorg. ‘Geweldig Henny’, is haar reactie, maar stemmers denken daar heel anders over. ‘Treurig dat die man nog steeds wil teren op het succes van de Surpriseshow van vroeger’, was een opmerking die Radar heel vaak te horen kreeg.