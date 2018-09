Dit geheime product mag je van Philips niet zien

Al snel blijkt het geen gewone spiegel: met een druk op knop verandert een deel van het glas in een beeldscherm die de laatste headlines van het nieuws tonen, je afspraken van de dag en de weersverwachting. Als Jack van Strien, ceo persoonlijke verzorging van Philips, de tandenborstel uit de beker op de wastafel pakt, verschijnt rechtsboven live de poetstijd en gebitsinformatie.



Een andere innovatie, waarmee de spiegel werkt, is een apparaatje dat de hydratering van de huid meet. Dit door het even op het voorhoofd of arm te drukken. Ook hier verschijnt vervolgens de informatie live voor je. ,,Uw huid is onvoldoende gehydrateerd,” orakelt de spiegel. Vervolgens wordt een meerdaagse grafiek van de huidconditie getoond.



Dat alles gebeurd op futuristische wijze die zo ook Hollywood-films als Back to the Future of Minority Report lijkt te zijn weggelopen. Of uit Chriet Titulaers' huis van de toekomst, zo je wil. De spiegel kent verder een camera waarmee de gebruiker zijn gezicht ziet en er een type baard of coupe in augmented reality op kan laten projecteren.



,,In deze spiegel combineren we al onze huidige technologie en apparaten," legt Van Strien uit. ,,Het is een toekomstscenario." Dat is exact de reden waarom het concern de spiegel niet wil tonen aan de gewone bezoeker op elektronicabeurs IFA. ,,Het is een prototype, dat we voorlopig niet en misschien wel nooit op de markt brengen."



