Dick Benschop beoogd opvolger Nijhuis als topman Schiphol

Wat ging er fout met 'voorbeeldman' Jos Nijhuis?

9 maart Schipholbaas Jos Nijhuis, die vandaag in een interview stelde dat hij niet door een vrouw opgevolgd wil worden, was tot voor kort nog een groot voorstander van meer vrouwen aan de top. In een vorig leven was hij zelfs voorzitter van een netwerk dat zich specifiek voor dat doel inzette. In juni noemde hij diversiteit nog een 'non-issue'.