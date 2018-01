Deze piepjonge Van der Valk (20) opent zijn eigen hotel in Apeldoorn

OndernemenEen gloednieuw hotel met een piepjonge leiding. Nog even en het Van der Valk-hotel in Apeldoorn opent.

Hij is nog maar 20 jaar, maar over iets meer dan een maand runt Mick van der Valk uit Voorschoten zijn eigen hotel. Na ruim twee jaar bouwen wordt het nieuwe Van der Valk-hotel langs de A50 in Apeldoorn geopend. ,,Nee, ik ben hier niet toe gedwongen", lacht de jonge telg uit de bekende hotelfamilie.

Er moet komende weken nog flink wat werk worden verzet, wil het hotel medio februari open kunnen. Elke dag loopt er zo'n 60 man op het bouwterrein om ervoor te zorgen dat de deadline wordt gehaald. Projectleider Edgar Bolwerk maakt zich geen zorgen. Hij heeft vaker met dit bijltje gehakt en is ervan overtuigd dat het goed komt.

Mick van der Valk is momenteel bijna dagelijks te vinden in 'zijn' nieuwe hotel. En dat is niet meer dan logisch, vindt hij zelf. Van der Valk ziet het als zijn taak om het hotel van binnen en buiten te leren kennen.

Quote De afgelopen jaren heb ik de Hoge Valkschool doorlopen Het lijkt wat gek dat een jonge vent van 20 leiding gaat geven aan een hotel met een capaciteit van 151 kamers. Maar dat is nou eenmaal hoe het werkt bij de familie Van der Valk. Want Mick mag dan jong zijn, hij is inmiddels wel gelouterd binnen de hotelsector. ,,De afgelopen jaren heb ik de Hoge Valkschool doorlopen", vertelt hij met een glimlach.



Het is een ritueel dat alle Van der Valk-telgen met ambitie binnen het familieconcern moeten volgen: tijdens hun jeugd maken ze kennis met alle afdelingen van het bedrijf. Zo leren ze de business tot in de haarvaten kennen. Mick van der Valk werkt momenteel bijvoorbeeld bij de vestiging in Zwolle. Daar wordt hij klaargestoomd voor zijn overplaatsing naar Apeldoorn.

Paplepel

Van der Valk benadrukt dat het zijn eigen keuze is geweest om voor het familiebedrijf te gaan werken. ,,Nee, ik werd niet gedwongen. Maar het is iets waar je mee opgroeit. Aan de eettafel wordt erover gesproken en toen ik klein was, was ik altijd in ons hotel in Voorschoten te vinden. Het wordt met de paplepel ingegoten."