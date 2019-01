Deze ondernemers zijn piepjong en hebben al een eigen modemerk

In de kerstvakantie ging Joep van Damme niet schaatsen of naar de Winter Efteling, maar op de bank haken en breien. Zijn opa en oma van moeders kant leerden het hem toen hij zes jaar was.



,,Toen ik twaalf was vroeg mijn andere opa of ik voor hem een muts kon maken. Ik blufte dat ik dat wel kon, want een muts is rond in plaats van vierkant.” Van Damme deed zijn best en opa was blij met het resultaat. Daarop volgden andere senioren die ook zo’n gebreide muts, met of zonder pompon, in een felle kleur wilden. ,,Mijn vader opperde dat ik wel wat meer geld kon gaan vragen dan alleen het geld voor de wol.”



De mutsen kosten nu zo’n 25 euro per stuk. Een ­artikel in een plaatselijke krant in Van Dammes Zeeuwse geboortedorp - de eerstejaarsstudent aan het ­Amsterdam Fashion Institute (AMFI) woont nu in een studentenhuis - leidde tot een reportage door Omroep Zeeland, die werd overgenomen door het NOS Jeugdjournaal. ,,Dat vonden mensen vet, omdat ik een jongen ben die haakt en breit. Later kwam er een boek en werd ik een van de ‘Jonge 100' van jongerennieuwssite ondertussen.nl.”



Voor Van Damme is het helemaal niet zo klaar als een klontje dat hij voor altijd zal blijven ondernemen. ,,Ondernemen is echt een vak, en dat moet je kunnen. Ik word nu gesponsord door een accountantskantoor. Hun jongste accountant helpt me met al dat belastinggedoe. Als ik de luxe heb om ­altijd door te blijven gaan: heel graag. Als er iets ­anders komt, is dat ook prima. Het gaat mij niet per se om het ondernemen, maar om het populair ­maken van haken en breien.”



Van Dammes bedrijf is inmiddels zo groot dat hij niet elke muts nog persoonlijk kan breien. ,,Een paar oudere dames uit de buurt in Zeeland helpen mij nu soms. Ik check elke muts, stuk voor stuk. Het is nog steeds een Joep-muts, ik maak ze alleen niet meer allemaal zelf.”