Deze 91 Intertoys filialen gaan dicht, morgen begint de opheffingsuitverkoop

UpdateIntertoys heeft bekendgemaakt welke filialen uiterlijk half mei worden gesloten. Het personeel is inmiddels door de speelgoedketen op de hoogte gebracht. Vanochtend werd bekend dat Intertoys een doorstart maakt. De Portugese speelgoedspecialist Green Swan neemt een groot deel van de speelgoedketen over.

Vanaf morgen start in deze 91 filialen een opheffingsuitverkoop, het personeel blijft voorlopig in de filialen werkzaam. Volgens woordvoerder David Brilleslijper van Intertoys eindigen de arbeidsovereenkomsten van het personeel op 31 maart of 4 april. De keten telt nu nog 3200 medewerkers. Voor de helft blijft ongeveer een baan over. Aanvankelijk zou Intertoys morgen pas bekend gaan maken voor welke 91 filialen het doek valt. Maar de woordvoerder laat weten dat na een hoop vragen is besloten het al eerder bekend te maken. Volgens Brilleslijper is de speelgoedketen afgelopen nacht al begonnen met inlichten welke filialen de sluiting raken.

Overname

Vanochtend werd bekend dat de Portugese speelgoedspecialist Green Swan de keten in afgeslankte vorm overneemt. Intertoys-woordvoerder David Brilleslijper noemt de overname door Green Swan een ‘grote opluchting’. Tussen de 1000 en 1500 van de 3200 medewerkers van Intertoys houden hun baan, zo’n 500 tot 750 fte’s. Ongeveer de helft van de werknemers van Intertoys werkt parttime. Green Swan wil ongeveer 220 winkels openhouden, maar of dat aantal ook gehaald wordt, is afhankelijk van onderhandelingen met verhuurders en franchisenemers.

De vestigingen die openblijven worden volgens Brilleslijper flink gemoderniseerd. ,,De nadruk komt meer op beleving en goede service te liggen. Het moet echt een feestje zijn om in de fysieke winkel te zijn’’, zegt de woordvoerder.

Opheffingsuitverkoop

In totaal heeft Intertoys 286 eigen vestigingen en nog eens honderd die in handen zijn van franchisers. De speelgoedwinkel vroeg vorige maand het faillissement aan. De totale omzet van speelgoedwinkels is in de afgelopen tien jaar met de helft gedaald. Voor 91 Intertoys-winkels valt sowieso het doek. Die gaan half mei dicht. Morgen begint daar de opheffingsuitverkoop.

Cadeaukaarten blijven ongeldig