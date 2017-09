Denktank ontslaat team na kritiek op financier Google

De in 1999 opgerichte New America Foundation is mede dankzij ruim 21 miljoen dollar van Google één van Washingtons toonaangevende denktanks. Het bezorgt Alphabet, zoals het bedrijf inmiddels heet, veel invloed.

Dat de zeer innige band wringt met de wetenschappelijke onafhankelijkheid, bleek nadat onderzoeker Barry Lynn positief had bericht over de boete van 2,4 miljard euro die Brussel Google eind juni oplegde wegens misbruik van zijn marktmacht. Lynn leidt bij New America het initiatief 'Open markten' en liet zich met zijn negen onderzoekers vaker kritisch uit over de dominantie van de grote telecom- en techbedrijven.

Directielid en ex-ceo Eric Schmidt van Google, tot 2016 voorzitter van New America, uitte zijn ergernis over het artikel, blijkt uit e-mails in bezit van de New York Times. Daarna werd Lynn ontslagen. In een mail beschuldigt New America-directeur Anne-Marie Slaughter hem ervan 'de totale organisatie in gevaar te brengen'.

'Collegialiteit'

Slaughter zegt in de New York Times dat Lynn is ontslagen 'vanwege zijn weigering om te voldoen aan New America's standaarden rond openheid en interne collegialiteit'. In een mail aan Lynn schrijft ze echter dat het ontslag 'op geen enkele manier te maken heeft met de inhoud van je werk'.

Lynn en zijn afdeling lijken te lastig geworden. Open Markten organiseerde vorig jaar al een conferentie waarop aanwezigen, onder wie een prominente Democratische senator, kritisch reageerden op de bijna-monopolies van techbedrijven. Google werd boos, waarna Slaughter aan Lynn mailde: ,,DENK nu eens na over hoe je het budget van anderen in gevaar brengt."

Quote Dit onethische gedrag schendt Google's eigen gedragscode en motto: Don't be Evil Lynn en zijn team zijn voor zichzelf begonnen. Op hun website Citizens Against Monopoly - Burgers tegen monopolie - staat dat ,,Google's pogingen om denktanks, journalisten en onderzoekers die de gevaren van geconcentreerde private marktmacht beschrijven en onderzoeken, tegen te houden, moeten stoppen. Dit onethische gedrag schendt Google's eigen gedragscode en motto: Don't be Evil".

Het is al de tweede maal in korte tijd dat Google negatief het nieuws haalt. Afgelopen maand werd medewerker James Damore ontslagen nadat hij in een interne memo kritiek uitte op het diversiteitsbeleid bij het techbedrijf. Het gebrek aan vrouwen in de techwereld ligt volgens hem aan biologische verschillen tussen man en vrouw, niet aan de volgens velen masculiene cultuur in Silicon Valley. Vrouwen zouden liever banen in de sociale en artistieke hoek, schrijft Damore.

Google ceo Sundar Pichai brak daarop zijn vakantie af en stuurde Damore de laan uit. In een reactie liet Pichai weten dat Damore de interne regels van Google overtrad en ,,schadelijke sekse-stereotypen promoot."

Macho

Veel bedrijven in Silicon Valley liggen momenteel onder vuur wegens hun macho en seksistische cultuur, Uber voorop. Het percentage vrouwen in de technische jobs ligt bij Facebook, Apple en Google onder de 20 procent. Momenteel doet het Amerikaanse ministerie van Sociale Zaken onderzoek of Google vrouwelijke werknemers systematisch minder beloont dan mannen.