Deliveroo-bezorgers tóch werknemers

De uitspraak is opmerkelijk, want vorig jaar oordeelde precies hetzelfde kantongerecht nog dat Deliveroo-koerier Sytze Ferwerda niet in loondienst was. Die zaak was door Ferwerda aangespannen nadat Deliveroo had aangekondigd dat alle 1900 bezorgers uit dienst moesten om verder te gaan als kleine zelfstandigen. De zaak werd betaald en gesteund door vakbond FNV en de PvdA.



Terwijl Ferwerda niet in hoger beroep ging, gaf de FNV niet op en spande twee andere zaken aan tegen Deliveroo. Dit keer krijgt de vakbond wél gelijk. De verhouding tussen Deliveroo is door de verplichte overgang richting zzp-schap niet wezenlijk veranderd. ,,Daarbij is onder andere van belang dat de partnerovereenkomst een standaardcontract is, dat volledig en eenzijdig door Deliveroo is opgesteld en niet onderhandelbaar is.”



De Amsterdamse kantonrechter oordeelt dat er nog steeds sprake is van een gezagsverhouding tussen het bedrijf en de koeriers. ,,Hierbij spelen de digitale systemen die Deliveroo gebruikt voor het inroosteren van bezorgers een belangrijke rol. Hierdoor is in de praktijk de vrijheid van de bezorgers aanzienlijk minder groot dan de partnerovereenkomst suggereert.”