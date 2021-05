Dela wil alsnog Yarden redden van ondergang: akkoord over overname

Het is de tweede poging van Dela om Yarden in te lijven. Algemeen directeur Edzo Doeve gaat er vanuit dat de overname nu doorgaat.



In september vorig jaar haakte Dela na bijna een jaar onderhandelen nog af. De financiële risico’s werden volgens het Eindhovense bedrijf te groot nadat onzekerheid ontstond over de uitkomst van rechtszaken tegen Yarden. Na een aantal voor Yarden gunstige gerechtelijke uitspraken acht Dela de kust veilig.



Op verzoek van Yarden zijn de gesprekken over een overname sinds begin dit jaar hervat. Yarden moest ook wel. Het had snel een sterke partner nodig nadat het zijn financiële positie opnieuw zag verslechteren.