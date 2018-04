Deense werknemer bestbetaald in EU

Deense werknemers zijn de bestbetaalde werknemers in Europa. Het gemiddelde bruto-uurloon in het bedrijfsleven in Denemarken was vorig jaar met omgerekend 42,50 euro het hoogste in de Europese Unie. In Bulgarije waren werkgevers het goedkoopst uit. Daar werd bruto 4,90 euro per uur betaald, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.