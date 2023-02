Deelscooters Go Sharing opeens niet meer te gebruiken in heel Nederland, probleem met verzekering

De groene deelscooters van Go Sharing zijn opeens in heel Nederland niet meer te gebruiken. Het bedrijf spreekt van ‘onverwachte omstandigheden’ die het ‘zo snel mogelijk wil verhelpen’, maar Go Sharing wordt al een tijdje geteisterd door problemen.

Gebruikers die via de app een deelscooter willen lokaliseren of starten, moesten vandaag plots lopen of een deelscooter van een concurrent zoeken. In heel Nederland zijn de scooters van Go Sharing vrijdag niet beschikbaar.

Het bedrijf meldt in de app ‘dat vanwege onverwachte omstandigheden onze snor- en bromfietsen per direct niet meer beschikbaar zijn'. ,,Wij proberen dit zo snel mogelijk te verhelpen.” Later vrijdag meldt het bedrijf aan deze site dat de oorzaak ligt bij het faillissement van moederbedrijf GreenMo, vorige week. GoSharing least de scooters en fietsen van GreenMo, door het faillissement ontstond, plots een probleem met de verzekering van de voertuigen.

,,De curator eist dat de deelvoertuigen niet in gebruik zijn en dat de e-bikes van straat worden gehaald zolang deze nog van GreenMo worden geleased. Momenteel wordt gewerkt aan het overzetten van het leasecontract en een nieuwe overeenkomst met de verzekeraar, waar naar verwachting begin volgende week meer duidelijkheid over zal komen", stelt het bedrijf in een reactie.

Problemen

Go Sharing kondigde in november vorig jaar al aan dat het zich zou terugtrekken uit 17 minder rendabele steden. het gebruik van de scooters en fietsen was daar beneden verwachting. De service zou wel beschikbaar blijven in 13 andere steden als Rotterdam, Den Haag, Breda, Den Bosch, Tilburg en Leeuwarden.

Op 24 januari sprak een rechtbank in Gelderland het faillissement uit van Greenmo, het moederbedrijf van Go Sharing. Volgens de curatoren is Go Sharing een zelfstandig bedrijf dat niet wordt meegezogen door het ter ziele gaan van Greenmo. Wel moest het bedrijf een andere partner gaan zoeken voor service en onderhoud van de scooters en fietsen, zo was toen de mededeling. Inmiddels blijken de consequenties groter en urgenter.

De deelscooter kende de afgelopen jaren een grote opmars in het Nederlandse straatbeeld. Naast Go Sharing verhuren ook onder meer Felyx en Check de (elektrische) scooters. Hun claims dat de scooters groen en duurzaam zijn komen echter steeds meer onder vuur te liggen. Onder meer de Reclame Code Commissie tikte hen al op de vingers.

Volledig scherm GoSharing meldt problemen met hun voertuigen. © Screenshot GoSharing-app

