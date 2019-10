Deel werkenden denkt dat AOW-leeftijd harder stijgt (en dat klopt niet)

In de leeftijdscategorie 25 tot 40 jaar denkt de helft dat zij door het in juni gesloten akkoord zelfs langer moeten doorwerken. Dat blijkt uit een onderzoek dat budgetvoorlichter Nibud deed op verzoek van FFP, een organisatie van financieel planners. Van de 1000 ondervraagden geeft 87 procent aan wel gehoord te hebben van het akkoord, maar 38 procent zegt geen idee te hebben wat het eigenlijk inhoudt.



Met het pensioenakkoord wordt de komende twee jaar de leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden, daarna stijgt die in stapjes naar 67 in 2024 . Daarna stijgt de AOW-leeftijd nog wel mee als ook de levensverwachting omhooggaat, maar minder hard dan nu nog in de wet staat: met acht in plaats van twaalf maanden per gewonnen levensjaar.



De verwarring over de stijgende AOW-leeftijd kan komen door de berichten over de pensioenkortingen, denkt het Nibud. Een andere verklaring kan zijn dat veel mensen het een ingewikkeld onderwerp vinden. Van de ondervraagden zegt de helft pensioenen moeilijk te begrijpen.