Deel jij je betaalgegevens met Google en Apple?

1) Wat is PSD2?

Na de GDPR-privacyregels van vorig jaar is er afgelopen 19 februari wederom een belangrijke stukje EU-regelgeving zonder sexy naam ingegaan. PSD2 staat voor Payment Service Directive (Betalings Service Richtlijn 2) en regelt hoe banken in de EU met betalingen van burgers en bedrijven omgaan. Met name digitale betalingen, contant geld valt er buiten. PSD2 gaat er dus over hoe je in de winkel met je contactloze bankpas betaalt of thuis een online aankoop doet.