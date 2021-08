Deel Azië weer in lockdown, gevolgen voor productie én personeel

Het is volgens Lieke Ruijmschoot van CNV Internationaal een nieuwe klap voor honderdduizenden fabrieksarbeiders in deze Aziatische landen. ,,In landen als Cambodja en Vietnam wordt veel kleding gemaakt voor westerse kledingmerken. Tijdens de lockdown in onder meer Europa zakte de productie in en werden veel werknemers naar huis gestuurd. Nu bij ons alles weer open is en de vraag weer aantrekt, worden juist deze landen getroffen door de deltavariant en gaat de boel er op slot. Een deel van de fabrieken ligt stil en de vrees is dat dat lang kan duren. De vaccinatiegraad is er laag of er worden vaccins gebruikt, zoals de Chinese, die minder effectief zijn. In Indonesië is bijvoorbeeld nog geen 8 procent van de bevolking gevaccineerd. Op alle fronten is dat slecht nieuws en we vrezen dat veel mensen zonder inkomsten thuis komen te zitten.’’