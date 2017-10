De werknemers raken op, wat nu?

De groep dertigers is te klein om alle vrijgekomen banen in te vullen. Toch zijn economen optimistisch.



Er is straks een tekort aan 150.000 werknemers, waarmee Nederland afstevent op een krappe arbeidsmarkt. ,,Dat zou mooi zijn”, zegt econoom Jan van Ours van de Erasmus Universiteit. ,,Bedrijven moeten dan creatief zijn om mensen binnen te halen, waardoor ook de lonen stijgen. Zijn er dan nog te weinig mensen, dan kunnen ze uit het buitenland worden gehaald.”



Hogere lonen en buitenlandse werknemers dus, maar is het probleem daarmee opgelost? ,,Als er los van de vergrijzing niets anders zou gebeuren, wel”, zegt econoom Pieter Gautier van de Vrije Universiteit Amsterdam. ,,Maar ook technologische ontwikkelingen moeten worden meegenomen.” Zo zou robotisering de arbeidsmarkt sterk veranderen.