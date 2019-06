De vrouw die Trump zo enorm irriteert

Mocht er vandaag jubelnieuws in uw tijdlijn verschijnen over een handelsovereenkomst tussen Trump en Xi Jinping, juich dan maar niet te snel mee. Want als Trumps toorn zich daarna op Europa richt, dan kan het ons zomaar over het randje van een recessie duwen. De vraag is wat – of beter gezegd wie – de meeste irritatie bij hem losmaakt.



Trump is een man, zo leren we langzaamaan, die steeds een brandhaard nodig heeft om het alfamannetje te kunnen zijn voor zijn achterban. Zodra de strijd met China luwt, zal hij op zoek gaan naar een nieuw strijdtoneel, zeker nu zijn campagne voor herverkiezing is gestart.



Steeds meer signalen wijzen erop dat Europa als volgende aan de beurt is. Die signalen begonnen in mei 2018 toen Trump invoertarieven ging heffen op staal en aluminium uit Europa. Daarna kwam de dreiging van importtarieven op Duitse auto’s, en die dreiging hangt nog steeds in de lucht. Sinds deze week komen daar boze tweets bij die opvallend vaak gericht zijn op de machtige Eurocommissaris voor vrije mededinging Margrethe Vestager, alias IJzeren Margrethe. Zij zou volgens Trump gedreven worden door haat jegens ‘zijn’ succesvolle techbedrijven in Amerika.