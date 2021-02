De Volksbank wil in drie jaar tot 500 arbeidsplaatsen schrappen

video Shell moet schadever­goe­ding betalen aan Nigeriaan­se boeren

29 januari Shell is aansprakelijk voor de schade als gevolg van olielekkages in Nigeria. Dat bepaalde het Hof in Den Haag in een zaak die Milieudefensie en vier Nigeriaanse boeren aanspanden tegen Shell. Hoeveel Shell moet betalen wordt later bepaald.