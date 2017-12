De top vijf van 'sinterfaalcadeaus'

Sinterklaas zat er zo nu en dan flink naast met zijn cadeaukeuze. Marktplaats werd de afgelopen dagen overspoeld met 'sinterfaalcadeaus'. De goedheiligman en zijn pieten hebben zich vooral vergist in navigatiesystemen, auto-opladers voor smartphones en lingerie.

Veel huishoudens hebben afgelopen weekend al pakjesavond gevierd, maar niet álle pakjes zijn in de smaak gevallen. Tja, wat doe je dan? Doorverkopen! Traditioneel zet online platform Marktplaats elk jaar de minst gewilde cadeaus op een rijtje.

Dit jaar steeg het aanbod van Nederlandstalige cd's opvallend snel (+28 procent), en dan met name de smartlappen en Nederlandstalige popmuziek. Een duidelijke piek was er ook te zien in het aantal advertenties met reisgidsen (+19 procent).

,,Elk jaar zien we na pakjesavond een opvallende stijging in het aanbod van 'cadeau'-artikelen", reageert een zegsman van Marktplaats. Vorig jaar werden er vooral computergames, boeken en herensokken geplaatst. Toen eindigden de jumpsuits hoog in het lijstje. In 2014 werden honderden advertenties met interactieve knuffels Furby’s geplaatst.

Hieronder de top 5 van minst gewilde cadeaus

1) Navigatiesystemen