De supermarkt heeft de sleutel tot verandering van gedrag in handen

Voor me in de supermarkt staan twee pallets: op de een staan grote pakken wit, zacht toiletpapier met een vrolijke bedrukking. Alles wat vieze billen zich kunnen wensen, zeg maar. Daarnaast een pallet met donkergrijs onaantrekkelijk ogend papier. Inderdaad: gerecycled. Dit papier ziet er niet alleen minder aanlokkelijk uit, maar is ook een paar dubbeltjes duurder. Ik heb mezelf aangewend direct voor de meest duurzame variant te gaan, en door te lopen. Maar vandaag blijf ik hier wat langer rondhangen.