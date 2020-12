De overheid is dit jaar een grens over gegaan, en de vraag is of er een weg terug is

Nog nooit in mijn 42-jarige leven was de overheidsbemoeienis zo groot. Eind vorig jaar had Rutte er nog grote moeite mee ons burgers op te leggen dat we wat zachter moeten rijden. ,,Ik baal er ongelooflijk van, het is verschrikkelijk”, zei een aangeslagen premier toen over de 100km-maatregel. Dit jaar beslist hij hoeveel vrienden ik thuis mag uitnodigen, of ik mijn familie mag knuffelen, waar en of ik op vakantie mag, waar ik moet werken, wat ik op mijn gezicht moet dragen, of ik huisarrest heb en nog vele, vele andere dingen. Enige terughoudendheid bij het ingrijpen in de persoonlijke levens van mensen bespeur ik bij de politiek al lang niet meer.