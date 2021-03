De ongemakkelijke realiteit is dat ik financieel afhankelijk ben van de school van mijn dochtertje

Toen ik vijftien jaar geleden voor mezelf begon, sloot ik direct een arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekering af. Werken als freelance journalist is geen grandioze vetpot, dus ik kan het me niet permitteren om veel inkomen te missen. En bij iedere griep mijn hand bij mijn man ophouden, wil ik niet. Geloof het of niet, ik ben sindsdien niet één dag ziek geweest. Daar wil ik mezelf niet voor op de borst kloppen, ik ben gezegend met een goede gezondheid. Of wacht, misschien wil ik dat wel. Want ik ben ook gewoon niet flauw aangelegd. Buik- of hoofdpijn? Ik slik wat paracetamolletjes en zorg ervoor dat ik mijn deadlines haal.