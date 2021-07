De jarenlange familievete die miljardenbedrijf Dr. Oetker in tweeën hakt: drie huwelijken, acht kinderen en veel jaloezie

Waarom Nederland­se bedrijven geen zaken willen doen met China: 'Gemiste kans’

11 juli De verhoudingen tussen het westen en China staan op scherp. Maar dat is voor het Chinese e-commercebedrijf Alibaba geen reden om op de rem te trappen en Nederlandse bedrijven te ontmoedigen hun producten naar China te exporteren. ,,We bemoeien ons niet met politiek, we willen zakendoen.’’