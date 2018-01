Dankzij Nijmeegs bedrijf straks overal in Nederland 5G-netwerk

Er was Chinees geld voor nodig om zover te komen, maar het gaat Ampleon voor de wind. En de plannen zijn groots. Ampleon is zo'n bedrijf dat niemand kent, maar waar iedereen mee te maken heeft. De Nijmeegse chipfabrikant is een wereldspeler voor transistoren in zendmasten van mobiele telefoonaanbieders. En als het aan het bedrijf ligt, is de keuken - die van u en mij - de volgende markt die veroverd wordt.



Transistoren bouwen ze bij Ampleon, legt Harold Verhoeven, vicepresident van het bedrijf, uit. Het enorme houten model van een transistor op het bureau van Verhoeven oogt niet erg hightech. Maar schijn bedriegt, er zit een schat aan hoogwaardige technologie in. Kennis die in Nederland is ontwikkeld. In eerste instantie bij grote buurman NXP.

Energieverbruik

,,We zijn twee jaar geleden afgesplitst van NXP'', zegt Verhoeven. NXP wilde af van Ampleon omdat de ontwikkeling en productie van transistoren geen prioriteit hadden. Onder een nieuwe Chinese eigenaar is er nu weer volop ruimte om te groeien en te ontwikkelen. Ampleon heeft inmiddels wereldwijd zo'n 1.300 mensen in dienst en had vorig jaar een omzet van ruim 230 miljoen euro.



De grootste markt voor Ampleon is nog steeds de markt voor mobiel breedband. Maar liefst 4 miljard telefoontjes en mobiele internetsessies verlopen er dagelijks via Ampleon transistoren. De uitrol van 5G-netwerken is mede mogelijk dankzij Ampleon. ,,De transistoren die we daarvoor ontwikkeld hebben, zijn tien keer zo zuinig met stroom als die voor het 4G-netwerk'', zegt Victor Torres, een van de ontwikkelaars van de nieuwe transistor. Energieverbruik is om twee redenen belangrijk.



,,Ten eerste zijn energiekosten de grootste kostenpost voor operators. Daarnaast betekent minder energieverbruik minder warmteproductie. Transistoren kunnen daarom kleiner gemaakt worden. Dat scheelt in gewicht en in kosten."

Magnetron