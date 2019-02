Dankzij gezichtsscanners nooit meer in de rij op Schiphol

Nooit meer in de rij op Schiphol? Passagiers die met het Chinese Cathay Pacific vanaf de luchthaven vliegen, kunnen bij het instappen alleen hun gezicht te laten zien. De proef met gezichtsscanners is een eerste stap op weg naar een luchthaven zonder wachtrijen.

Quote In de toekomst kun je de controle­pun­ten soepeler passeren omdat je wordt herkend aan je gezicht Wilma van Dijk, veiligheidscontroles Schiphol Eventjes een digitale scan van de gelaatstrekken, een virtuele controle van het paspoort en vervolgens staat Schiphol voor je open. Met de invoering van gezichtsscanners op het vliegveld verwacht de luchthaven uiteindelijk een flinke afname van de wachtrijen bij de controlepunten.



,,Nu moet je bij verschillende controlepunten op de luchthaven nog je paspoort en instapkaart laten zien’’, vertelt Wilma van Dijk, bij Schiphol verantwoordelijk voor de veiligheidscontroles. ,,In de toekomst kun je de controlepunten soepeler passeren omdat je wordt herkend aan je gezicht. Je kunt je papieren in de tas laten.’’



Bij de proef worden bij reizigers die met luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific naar Hongkong vliegen de gelaatstrekken gescand en het paspoort automatisch gecontroleerd. Vervolgens kunnen ze bij de gate zonder paspoort of instapkaart te laten zien, doorlopen. In de proefperiode gaat het om één gate aan de G-pier. Weliswaar was KLM de afgelopen jaren nauw betrokken bij het opzetten van de gezichtsherkenning, maar is voor de proef gekozen voor Cathay Pacific. ,,Cathay vliegt dagelijks vanaf de G-pier naar Hongkong, dat is voor zo'n proef het meest overzichtelijk.’’

‘Enkele jaren’

In de loop van het jaar kunnen passagiers niet alleen het vliegtuig betreden met hun gelaatstrekken, maar komen er ook scanpoortjes bij de paspoortbalies en de veiligheidscontrole. Als de proef slaagt, dan wordt deze al later dit jaar uitgebreid naar meer vluchten en meer maatschappijen. Volledige invoering op Schiphol gaat volgens de luchthaven 'enkele jaren' duren.

In de toekomst kunnen reguliere reizigers zelfs thuis via beveiligde apps een permanent profiel aanleggen. Wie dan thuis incheckt en zonder bagage reist kan op Schiphol in een keer doorlopen. Schiphol, marechaussee, KLM en fabrikant Vision Box hebben al ruime ervaring opgedaan met gezichtsherkenning. Op de luchthaven van Aruba, die door Schiphol wordt uitgebaat, werkt het complete systeem al vier jaar. Daar kunnen reizigers met hun gelaatstrekken alle controlepunten voorbij, zowel bij vertrek als aankomst.

Gezichtsherkenning is volgens Schiphol ook een antwoord op het aanhoudende tekort aan personeel bij de paspoortcontroles. Weliswaar is het aantal marechaussees het afgelopen jaar al uitgebreid met de inzet van burgeragenten - en worden daarvan dit jaar nog meer toegevoegd - er is volgens de luchthaven in het hoogseizoen nog altijd een tekort, vooral bij aankomende passagiers.

Handbagage

Schiphol werkt niet alleen de wachtrijen bij de controlepunten weg met technologie. Bij de handbagagecontroles is Schiphol al flink op weg. Bij de controlepunten in terminal 2 en 3 voor de intercontinentale vluchten staan inmiddels nieuwe CT-handbagagescanners. Reizigers hoeven daar niet langer hun elektronica en vloeistoffen uit de tas te halen.

In de loop van dit jaar komen die scanners ook in vertrekhallen 0 en 1 - voor vluchten naar zogeheten Schengenbestemmingen binnen Europa. Passagiers moeten nog wel jassen en eventueel schoenen uitdoen, tot de komst van nieuwe persoonsscanners die ook met volledig geklede reizigers overweg kunnen.

Privacy

Belangenorganisatie Privacy First is er niet gerust op dat de gezichtscanners echt in het belang zijn van de reiziger. Volgens directeur Vincent Böhre klinkt gezichtsherkenning handig en eenvoudig, maar kleven er allerlei veiligheidsrisico's aan. Zo is het de vraag wat er met de scans gebeurt, wie er allemaal toegang hebben en of die niet op termijn gehackt kunnen worden.

Böhre: ,,Deelname aan gezichtsherkenning moet een vrijwillige keuze zijn en blijven. Het mag nooit aan mensen worden opgedrongen”, zo benadrukt de directeur. ,,En wat ons betreft moet de gezichtsscan na het landen van de vlucht weer worden verwijderd uit de bestanden.”