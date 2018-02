Damrak toont herstel na terugval

Wall Street toont herstel na koersval

6 februari De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag na een licht lagere opening enig herstel zien van de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers gingen op zoek naar koopjes en stapten weer in de markt. De zorgen over een krapper monetair beleid werden even naar de achtergrond verdrongen.