Damrak opent in het rood

blik op de beursDe aandelenbeurs in Amsterdam is maandag in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine verliezen. Beleggers hebben een relatief rustige week voor de boeg. Het kwartaalcijferseizoen is nagenoeg achter de rug en de focus ligt op macro-economische cijfers.