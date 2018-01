Damrak klimt op drukke cijferdag

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 561,78 punten. De hoofdindex stevent af op een koerswinst van zo'n 3 procent in de eerste maand van het jaar. De MidKap klom 0,6 procent tot 845,54 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 0,5 procent. Londen bleef vlak.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX met een min van 2 procent na publicatie van de jaarresultaten. Ook ING behoorde tot de grootste dalers met een verlies van 0,7 procent. Het financiële concern zag in het afgelopen kwartaal zowel de baten als de winst teruglopen. ING had daarbij te maken met extra belastingdruk door de fiscale hervormingen in de Verenigde Staten.

KPN

De resultaten van KPN vielen wel in goede aarde bij beleggers. Het telecomconcern dikte 0,2 procent aan. Ook de cijfers van Aperam werden goed ontvangen. Het roestvrijstaalbedrijf was koploper in de MidKap met een plus van 2,5 procent.

Op de lokale markt maakte Kiadis Pharma een koerssprong van ruim 15 procent. Het biotechnologiebedrijf is bijna klaar met een klinisch onderzoek naar de werkzaamheid van zijn kandidaat-medicijn bij patiënten met leukemie die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan. Ook kreeg het bedrijf een koopadvies van Jefferies.

Ericsson zakte 7,6 procent in Stockholm. De Zweedse producent van netwerkapparatuur zag de omzet in het vierde kwartaal flink dalen. De Zweedse kledingverkoper Hennes & Mauritz (H&M) verloor 3,1 procent na een teleurstellend 2017. In Frankfurt klom de Duitse chipfabrikant Infineon 1,1 procent ondanks een verlaging van de omzetprognose. In Londen kelderde detacheringsbedrijf Capita 35 procent na aankondiging van een claimemissie en het schrappen van het dividend.

Euro