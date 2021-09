Dááág 1,5 meter, hállo feestjes! Hier kun je dit weekend allemaal naartoe

overzicht festivalsVan snoeiharde techno tot oerhollandse smartlap, en van euforische dance tot beukende hardstyle: het einde van de 1,5 meter is in zicht en gaat dit weekend gepaard met een hele rits aan festivals en evenementen waar naar verwachting vele tienduizenden feestbeesten op af zullen komen. Waar kun je vanaf morgen allemaal naartoe, en zijn er nog ergens kaarten voor beschikbaar?

Het hardstyle-evenement Supremacy in de Brabanthallen in Den Bosch is zondag met 12.000 kaarten stijf uitverkocht. Maar volgens Jeroen Dona, directeur van Libéma Beurzen & Evenement Zuid- en West-Nederland, is de verplichte 75 procent bij een evenement binnen voor Supremacy geen probleem. ,,We moeten overleggen en kijken welke hallen we hiervoor gaan openen. Met zoveel ruimte kunnen we gewoon flexibel zijn.”

Het Amsterdams Verbond vindt normaal gesproken altijd op Bevrijdingsdag plaats, maar dat zat er de afgelopen twee keer natuurlijk niet in. Weer een heel jaar wachten zagen de organisatoren niet zitten, daarom gaan ze het feest eenmalig op 25 september organiseren, in het Olympisch Stadion. De line-up wordt onder meer door Chin Chin Club, Chicago Social Club, Club NYX, Café Nol, Disco Dolly en Lovelee voorzien.

Kaartjes: 49 euro, of 220 euro voor een groepsticket voor vijf personen (44 euro per persoon).

BIj Fifth NRE in Eindhoven vindt zowel zaterdag als zondag Summerfall Festival plaats: een tweedaags festival waar met name genres als funk, soul, hiphop en jazz te horen zijn. ,,We zijn blij dat er weer wat reuring ontstaat, dat live muziek weer mag. In Fifth NRE heerst de setting van een jazzclub: de bezoeker zit aan tafel, dicht bij het podium, genietend van de muziek”, vertelt eigenaar Bart van Bavel.

Behalve twee concertdagen waar de bezoekers vrij rond kunnen lopen, is er ook een ontbijtconcert, brunchconcert en concertdiner. Daarvoor zijn losse kaarten verkrijgbaar.

Dan is er nog Pandemonium, voor de echte diehards dan. Op muziek die zich laat omschrijven als Hardore, Terror en EDM kan 25 september gedanst worden in het H7 Warehouse in Amsterdam-Sloterdijk. Volgens de organisatoren kan er deze keer extra hard gefeest worden, ter goedmaking van afgelopen jaar.

Kaartjes: 15,60 euro.

Tijdens Fluff Disco Festival krijgen bezoekers de lekkerste disco, vuigste hits uit de ‘90s en ‘00s vermengd met obscure dansplaten en house throwbacks. ‘Voel je welkom op de kermis die altijd doordraait. Het kleurrijke en visuele extravaganza dat zijn gelijke niet kent’, promoot de organisator het feestje op Facebook. ‘Poets je stiletto's en lakschoenen op, reik tot de sterren want de nacht is van ons. Voel je thuis in ons disco dagger dromenland.’

Het feest van 25 september is uitverkocht.

Dit festival van Zeezout had eigenlijk op Bevrijdingsdag in 2020 plaats moeten vinden, maar kon al twee keer niet doorgaan. De datum die nu staat is 25 september. Er zal dan gefeest worden bij Lo-Fi aan de Basisweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Verwacht vooral progressieve elektronische muziek. Het feest is stijf uitverkocht.

Bij Studio 76 in Etten-Leur staat ook weer een feestje op het programma. De zaterdagavond staat daar in het teken van Fout XXL: een evenement met onder andere Vieze Jack, Mental Theo en Zanger Kafke. Frank Aarts, zaakvoerder bij Studio 76, zegt: ,,We waren heel enthousiast toen we het nieuws hoorden. De agenda van onze evenementenlocatie loopt langzaam weer vol. Het is nog wel puzzelen, want verschillende organisaties moeten line-ups rondkrijgen.” Fout XXL is het eerste grote evenement sinds anderhalf jaar bij Studio 76. ,,Ik ben nog wel huiverig: bang dat het weer misgaat en we opnieuw alles kunnen cancelen. Maar voor nu ben ik vooral positief.” Ongetwijfeld net als menig dans- en muziekliefhebber.

Mystic Garden Festival tovert het Sloterpark in Amsterdam weer om tot een magisch walhalla voor danceliefhebbers.

In Arnhem kun je het hele weekend losgaan op Zomervreugde, een meerdaags festival vol met de lekkerste r&b/hiphop, latin, afro, house en discodeuntjes. ,,Laat je tegelijkertijd verwonderen door street art, vette dance battles, oneindig veel speelplezier en een tasty food line-up. Dit alles op de paradijselijke locatie Papendal”, zo omschrijft de organisatie het zelf.

De driedaagse Keerweer Parade in het hartje van Rotterdam valt tijdens de Rotterdam Pride Week. Het is een groot feest met optredens van allerlei artiesten, onder wie GTST-acteur Ferry Doedens en Richard Groenendijk. De Keerweer Parade wordt dit jaar gehouden op Plein 1940, achter het Maritiem Museum. Een kaartje kost je 14 euro en het is ook mogelijk om een passe-partout te kopen, zodat je elke dag een kijkje kunt nemen.

Elrow Town maakt zaterdag zijn terugkeer op het Havenpark in Amsterdam. Het festival staat bekend om zijn fraai vormgegeven terrein en grote namen in de house- en technoscene. ,,Kijk je ogen uit bij de gekste creaties, mooiste versieringen en de meeste confetti”, belooft de organisatie. Het festival is al maanden stijf uitverkocht.

Liefhebbers van harde gitaren kunnen dit weekend ook weer los. Het Haarlemse eendaagse festival Punkrock Ruined My Life-Fest viert zondag niet alleen de verjaardag van het schreeuwerige brein achter Minor Operation Bookings, Ivo Trash, maar ook het feit dat MOB dit jaar alweer een decennium bezig is om punk, hardcore en rock n roll een thuis te geven in Haarlem. ,,Daarnaast vieren we ook dat dit de eerste show in ruim anderhalf jaar is waar men gewoon weer compleet los kan gaan in de pit, want op vertoon van een negatief testbewijs, herstelbewijs of vaccinatiebewijs krijg je toegang tot een feest waar we elkaar niet meer hoeven te ontwijken als de pest!”, aldus de organisatie.

Kan het allemaal wel weer?

Viroloog van het Amsterdam UMC Menno de Jong vindt het persoonlijk een goed idee dat buitenfestivals vanaf 25 september weer op volle capaciteit mogen draaien, in plaats van het huidige maximumbezoekersaantal van 75 procent. Volgens hem is het lage aantal besmettingen dat plaatsvond tijdens het drukbezochte Formule 1-weekend in Zandvoort een bewijs dat grote evenementen in de buitenlucht veilig zijn.

De Jong reageert bij AT5 op de kritiek van de evenementenbranche op de in hun ogen ongelijke behandeling. De laatste weken ging de branche meermaals de straat op om te protesteren tegen de huidige coronabeperkingen.

De Jong: ,,Ik snap de kritiek, als je ook kijkt wat er in Zandvoort is gebeurd, het Formule 1-weekend wat eigenlijk een openluchtfestival was. Weliswaar geplaceerd, maar we hebben ook gezien dat dat een relatief begrip is. Als je ziet dat het aantal infecties naar aanleiding van het Formule 1-weekend heel erg meevalt, dan moeten we daar ook van leren.”

Ga jij los?

Voor toegang tot horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden moeten mensen vanaf morgen kunnen aantonen dat ze gevaccineerd of recent negatief getest zijn, of een coronabesmetting hebben doorgemaakt. Voor evenementen binnen, zonder vaste zitplaats, geldt een maximale bezetting van 75 procent van het aantal mensen dat in de locatie past. Deze evenementen moeten om middernacht stoppen. Voor evenementen buiten geldt geen verplichte sluitingstijd. Wel moet de horeca vanaf middernacht de deuren sluiten. Dus op evenementen mag dan ook geen alcohol meer worden geschonken.

Dit weekend nog maar deel capaciteit Testen voor Toegang benut Voor vrijdag zijn tot dusver 35.000 coronatests ingepland bij een testlocatie van Testen voor Toegang, meldt de organisatie achter dat systeem, de Stichting Open Nederland (SON). Voor zaterdag zijn er momenteel 50.000 tests ingepland. Daarmee is de capaciteit slechts deels benut: vrijdag is er ruimte voor in totaal 300.000 tests en zaterdag kunnen 430.000 mensen een test inplannen. Het aantal geboekte tests neemt vrijdag en zaterdag naar verwachting nog wel wat toe, aldus SON. Maar volgens een woordvoerder is er “inderdaad ruim voldoende capaciteit voorhanden zodat iedereen hier gebruik van kan maken en er weer op uit kan”. Vanaf zaterdag is het in cafés, restaurants en bioscopen en theaters verplicht om een coronatoegangsbewijs te tonen. Voor mensen die niet gevaccineerd zijn en geen corona hebben gehad wil dat zeggen dat ze een negatief testbewijs moeten hebben om daar naar binnen te mogen. De testafspraken zijn “redelijk verdeeld over alle regio’s”, aldus de woordvoerder. “Er zijn geen regio’s met schaarste. Een korte wachtrij kan altijd voorkomen als veel mensen op hetzelfde tijdslot een afspraak hebben, maar wij verwachten dat alles dit weekend gewoon goed doorloopt.” Voor komende zondag staan tot dusver 10.000 tests ingepland. De piek ligt volgens SON dan ook meer op de uitgaansdagen, net als eerdere weekenden het geval was. Een negatief testbewijs is maximaal 24 uur geldig.