Curator Welkom Energie eist geld van 20.000 gedupeerden na truc met terugboeken

de nacht staat op Nachtclubs riskeren boete tot 50.000 euro, boabonden vragen inspectie om hulp bij handhaving

De Nederlandse Arbeidsinspectie moet zaterdagnacht tijdens de heropening van de nachtclubs controleren of boa’s onder veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. Die oproep doet voorzitter van de vakbond BOA ACP Richard Gerrits. ,,Als boa’s in uniform moeten gaan handhaven zonder back-up van de politie, dan kan dat wel eens verkeerd aflopen”, zegt hij tegen deze site. De arbeidsinspectie neemt het verzoek in behandeling, bevestigt een woordvoerder. ,,We gaan de klacht nu onderzoeken.”

10 februari