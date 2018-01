Cryptomunten kelderen in waarde na angst voor Aziatisch ingrijpen

UpdateDe bitcoin is in een paar uur tijd ruim 13 procent van zijn waarde verloren. Ook andere digimunten verliezen snel aan waarde. Volgens analisten maken cryptobeleggers zich zorgen over ingrijpen door de Zuid-Koreaanse overheid.

Persbureau Reuters citeert een interview met de Zuid-Koreaanse minister van Financiën op een landelijk radiostation. Daarin stelt hij dat de overheid nog steeds overweegt de 'irrationele' cryptomuntenhausse een halt toe te roepen.

Vorige week meldde het Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie al dat het een wet voorbereidt die bitcoinhandel via zogenaamde exchanges verbiedt. Een woordvoerder van president Moon zwakte dat geluid later af, maar de uitspraken van de minister van Financiën lijken er op te duiden dat er toch serieuze plannen zijn. Ook uit China komen de laatste tijd berichten over inperking van de cryptomarkt.

Zuid-Korea is voor de cryptomarkt een heel belangrijk land. Veel van de belangrijke handelsplatformen zijn in het land gevestigd. Jong en oud gokken op crypto om welvarend te worden. De vraag naar de munt is in Zuid-Korea zo groot, dat de prijzen een stuk hoger liggen dan elders.

De bitcoin stond om 12.00 uur vanochtend op ongeveer 12.000 dollar, ruim 13 procent lager dan gisteren om dezelfde tijd. Andere munten (ethereum, ripple, bitcoin cash) verloren zelfs meer dan 20 procent.

Volledig scherm De Zuid-Koreaanse minister van Financiën Kim Dong-yeon. © AP

Waarschuwing

Ondertussen groeit het aantal waarschuwingen aan het adres van cryptobeleggers. Ze moeten er rekening mee houden dat zij al hun geld kunnen verliezen met investeringen in de digitale munten, waarschuwt voorzitter Steven Maijoor van de ESMA, voluit European Securities and Markets Authority, in een interview met persbureau Bloomberg.

Volgens de Nederlander is de waarde van de bitcoin extreem volatiel, waardoor zijn gebruik als valuta wordt ondermijnd. Bovendien wordt de digitale munt lang niet overal geaccepteerd, stelt Maijoor. In november waarschuwde de ESMA particuliere beleggers nog voor emissies van nieuwe digitale munten. De toezichthouder volgt de ontwikkelingen rond cryptovaluta nauwlettend, aldus Maijoor.

De waarde van de bitcoin ging dinsdag omlaag, na een rally in de afgelopen dagen. De munt noteerde een koers van iets meer dan 12.000 dollar. Dat is het laagste niveau sinds begin december. Ook uitspraken van de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, drukten de koers. Hij wil nieuwe regels voor digitale munten, om zo te voorkomen dat ze kunnen worden gebruikt voor het ontwijken van belasting en financiering van bijvoorbeeld terrorisme.