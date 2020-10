Coronacrisis dwingt Heineken tot schrappen van banen

Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Hij kon nog geen precieze aantallen noemen. Op het hoofdkantoor en de regionale kantoren van Heineken werken ongeveer 1700 mensen. Het grootste deel daarvan is in Nederland werkzaam. ,,Maar het is nog te vroeg om aan te geven hoeveel banen worden geraakt”, aldus de zegsman. In totaal heeft Heineken zo’n 85.000 mensen in dienst.

Heineken beloofde zijn personeel aan het begin van de coronacrisis om in 2020 niet tot massaontslagen over te gaan. Het bierconcern begint dan ook in het eerste kwartaal van 2021 met de reorganisatie, in nauwe samenwerking met vakbonden en ondernemingsraden.

In de eerste negen maanden van dit jaar verkocht Heineken aanzienlijk minder bier dan een jaar eerder, doordat wereldwijd bars en restaurants werden gesloten wegend de coronapandemie. Het volume in die periode daalde op jaarbasis met 8,3 procent tot 165,4 miljoen hectoliter. De winst kelderde in dezelfde periode tot 396 miljoen euro, tegenover 1,7 miljard euro in de eerste negen maanden van 2019.

Pessimistisch

In de zomermaanden verbeterden de resultaten dankzij versoepelingen van lockdowns, waardoor in het derde kwartaal nog maar 2,1 procent minder drank werd verkocht dan een jaar eerder.

Topman Dolf van den Brink blijft ondanks die verbetering pessimistisch. Een tweede golf van de virusuitbraak en eventuele nieuwe oplevingen van het coronavirus zullen de verkoop van bier verder schaden. Daar komt de verwachte recessie als gevolg van de pandemie nog bovenop, zo stelt hij in een toelichting.