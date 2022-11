Corendon gaat Schiphol vaker mijden, breidt uit naar Brussel

Schiphol schrapt weer stoelen: beperking vluchten tot maart volgend jaar

Tot waarschijnlijk eind maart 2023 beperkt Schiphol het aantal reizigers tot maximaal 46.000, en in de vakanties tot 50.000. Dat laat de luchthaven donderdagmiddag weten na overleg met de luchtvaartmaatschappijen. Die zijn er niet blij mee en vinden dat de maat inmiddels vol is. Eind dit jaar volgt nog wel een evaluatiemoment en wordt gekeken of er vanaf januari alweer meer mogelijk is.

29 september