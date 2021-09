Cora van Nieuwenhuizen kreeg de volle laag in de media, wat had ze dan verwacht?

Nederland­se economie harder gegroeid dan verwacht, einde aan tweede coronare­ces­sie

17 augustus De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar weer gegroeid, waarmee een einde kwam aan de recessie die het gevolg was van de tweede coronagolf in het najaar en de winter. De groei van 3,1 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mat ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar is bovendien aanzienlijk groter dan economen in doorsnee hadden verwacht.