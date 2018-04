Coolblue gaat pakketjes bezorgen met de fiets

De Week van Phlippen Bestuurders, maak een vuist tegen holle steden

30 maart En weer verliet een handvol leerlingen onze oude basisschool, omdat ze buiten de ring gingen wonen. Altijd zijn het de middeninkomens die de binnensteden verlaten, omdat er te weinig woningen zijn met ruimte voor een tweede of derde kindje. Wat overblijft zijn hoge inkomens in herenhuizen aan mooie lanen en lage inkomens in krappe sociale woningbouw.