Consumenten sluiten vaker lening voor verbouwing huis

Alweer een wisseling in de top: nieuwe baas voor warenhui­zen Hudson's Bay

24 mei De stoelendans in de top van Hudson's Bay is weer een nieuwe ronde ingegaan. Vanaf juli staat Wayne Drummond aan het hoofd van de warenhuizen in Nederland. Hij neemt het stokje over van de Belg Stefaan Le Clair, die hier pas sinds november de baas was.