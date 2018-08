Consument loopt de haringkar voorbij

Bij de haringkraam van Corné Struik uit Werkendam is het een stuk stiller dan voorgaande jaren. Consumenten blijven weg, merkt hij. En dat voelt hij in zijn portemonnee. ,,De afgelopen weken valt de omzet onwijs tegen.” En hij is naar eigen zeggen niet de enige die er last van heeft: ,,Iedereen in de branche verkoopt minder haring.”

Dat kunnen ze beamen bij Simonis. De vishandelaar en eigenaar van visrestaurants schat dat de omzet deze zomer liefst 30 tot 35 procent lager ligt dan vorig jaar. De hoofdreden is de warmte, zegt een medewerker van het bedrijf. ,,Als het zo warm is als afgelopen week, dan komen mensen pas ’s avonds om haring te halen. Als ze al komen.”

Ook Koelewijn Vishandel uit Bunschoten-Spakenburg ziet de verkoopcijfers afnemen. Daar ligt de omzetdaling op zo’n 4 tot 5 procent. Volgens Gerard Ruizendaal van de groothandel speelt het probleem vooral op straat, bij de haringkramen.

Fans

,,Met de hitte lopen mensen de haringkar voorbij”, merkt hij op. De haring doet het in de viswinkels en in de supermarkt nog best aardig, zegt hij. Maar de dalende populariteit van de haring hangt volgens de visexpert niet alleen samen met de extreme hitte. ,,Er komen weinig nieuwe haringliefhebbers bij. De fans zijn te vinden onder de ouderen, jongeren zijn er helaas niet zo voor te porren. Dat is zonde, want het is echt gezond.”

Zowel Corné Struik als Simonis hebben nog een andere verklaring voor de terugloop: er is dit jaar minder aandacht in de media voor de haring. Struik: ,,Vorig werden we nog vijfde in de AD Haringtest, maar zonder de test merken we dat de haring minder leeft bij het grote publiek."

De haring mag het dan misschien wat minder goed doen, helemaal ontevreden zijn de visboeren niet. Rozendaal: ,,Klanten nemen veel vaker kant- en klaarmaaltijden mee. Ovenschotels doen het bijzonder goed. Ook de lekkerbekjes en kibbeling zijn in trek.”