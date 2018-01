Concorde terug in modern jasje: in 3 uur en een kwartier naar New York

Bij de ontwikkeling van het rappe vliegtuig heeft NASA flinke concurrentie. Andere bouwers werken al aan supersonische zakenjets voor oliesjeiks en andere miljardairs. Het verst is het Amerikaanse Boom Supersonic, dat een pijlsnel passagierstoestel op de markt gaat brengen. Het bedrijf heeft er al 76 verkocht. Dit jaar maakt het prototype de eerste vlucht vanaf luchtmachtbasis Edwards.



Boom test eerst een kleine versie en bouwt dan de Boom 2, een toestel met plaats voor vijftig passagiers. Het vliegtuig kan 8.000 kilometer afleggen bij een snelheid van bijna 2.500 kilometer per uur. Dat is sneller dan de Concorde. En 2,6 keer sneller dan huidige straalvliegtuigen, zeven keer sneller dan Max Verstappen in zijn Formule 1-bolide. De afstand Londen - New York zou dan kunnen worden afgelegd in 3 uur en een kwartier vliegen.



Boom zegt dat passagiers straks hetzelfde kwijt zijn als voor een huidig businessclassticket, zo'n 4.500 euro. ,,Met die prijs en zo weinig mensen in een toestel vraag ik me af de kosten worden terugverdiend'', zegt luchtvaarteconoom Hans Heerkens. ,,Tegelijk, de Concorde was juist weer te duur. Mensen haakten af omdat de prijs van een ticket niet in verhouding stond met de tijdwinst. Supersonisch vliegen is moeilijk rendabel te krijgen. Ik zou dan ook niet graag geld steken de ontwikkeling ervan. Er wordt weleens gezegd: als je in de luchtvaart miljonair wilt worden moet je als miljardair beginnen.''