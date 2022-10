Commissaris Ton van Veen tijdelijk topman Jumbo na stap terug fraudeverdachte Frits van Eerd

,,De recente ontwikkelingen rondom Frits laten ons niet onberoerd", zegt Raad van Commissarissen-voorzitter en ‘vader van’ Karel van Eerd. ,,Vanzelfsprekend krijgt hij alle steun en respect bij het moeilijke besluit zich tijdelijk terug te trekken uit de Jumbo directie. We hebben er alle vertrouwen in dat Ton samen met de directie een sterk en hecht team vormt en op koersvaste wijze leiding zal geven aan ons familiebedrijf.”

Van Veen was tot februari de financiële topman van Jumbo en kent de supermarktketen door en door. Ook als lid van de raad van Commissarissen was hij spin in het web en vertrouweling van rvc-voorzitter Karel van Eerd. In zijn rol als topman was Van Veen onder meer betrokken bij de overnames van La Place en Hema, maar ook bij die van voormalige supermarktketens Konmar, Super de Boer en C1000.