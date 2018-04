Coca-Cola lanceert alcoholische versnapering in Japan

De frisdrankengigant experimenteert wat af de laatste tijd. Eerder breidde het zijn assortiment al uit met water en thee, nu komt daar dus alcohol bij. Doordat meer jongeren suikerhoudende drankjes laten staan, moet Coca-Cola ook wel iets.

In Japan is de keuze gevallen op een fruitdrankje gemengd met een lokale gedistilleerde drank. Met name onder Japanse vrouwen is de zogeheten Chu-Hi populair. Coca-Cola komt met een eigen variant.

Uniek en lokaal

,,Coca-Cola heeft altijd gefocust op niet-alcoholische dranken en dit is een bescheiden experiment op een deeltje van de markt'', licht Jorge Garduño, de voorzitter van de Japanse activiteiten het besluit toe. ,,De Japanse Chu-Hi-drankcultuur is zeer uniek en lokaal, waardoor mensen elders in de wereld niet meteen alcoholische dranken van Coca-Cola moeten verwachten.''