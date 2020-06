‘Citi bank ontkent: niet per ongeluk 54 miljoen euro overgemaakt aan Hema-schuldeisers’

Marcel Boekhoorn over afketsen He­ma-deal: ‘Het kwam neer op betalen of afpakken’

16 juni Is de rol van miljardair Marcel Boekhoorn bij de Hema helemaal uitgespeeld of wacht hij op een nieuwe kans? De ondernemer meldt in een open brief op de site van zijn investeringsfonds Ramphastos dat hij de ontwikkelingen rond het warenhuis in elk geval ‘nauwgezet’ blijft volgen. ,,We zitten noodgedwongen op de reservebank.’’