Chinezen grijpen in bij Vivat-moeder Anbang

Vivat-moeder Anbang Insurance Group is vooral een verzekeringsbedrijf. Het in 2004 opgerichte Chinese bedrijf kocht sinds 2015 over de hele wereld voor miljarden verzekeraars en financiële instellingen. In Nederland is Anbang bekend geworden toen het Vivat kocht van de Nederlandse staat en daarmee merken als Reaal en Zwitserleven in handen kreeg. Een jaar later kocht Vivat ook voor een miljard aan hypotheken van Rabobank. Via Vivat investeerde Anbang bovendien voor 500 miljoen euro in kantoorpanden in onder meer Amsterdam en Utrecht.



In België kocht Anbang in 2015 verzekeraar Fidea. Datzelfde jaar werd ook Delta Lloyd Bank overgenomen en vervolgens omgedoopt tot Nagelmackers. Ook in Zuid-Korea is Anbang sinds 2015 actief toen het een meerderheidsbelang kocht in Tongyang Life Insurance. Een jaar later werden de Zuid-Koreaanse activiteiten van de Duitse verzekeraar Allianz overgenomen. De meest zichtbare stap op de hotelmarkt van het bedrijf was de aankoop van het Waldorf Astoria Hotel in New York voor een kleine 2 miljard dollar.



In totaal stak Anbang in 2015 en 2016 meer dan 15 miljard euro in de overzeese expansie. Toen de Chinese overheid vorig jaar aankondigde de rem te gaan zetten op 'irrationele investeringen' door Chinese bedrijven, zoals hotels, vastgoed en sportclubs, had ze Anbang al op het oog. Ook andere partijen als Dalian Wanda en Fosun worden in de gaten gehouden omdat ze zich diep in de schulden hebben gestoken voor allerlei aankopen.