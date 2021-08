China wil verkoop namaakartikelen op webshops aanpakken

Snoepwin­kel­ke­ten Jamin gaat voor het eerst de grens over

7 augustus Jamin wil voor het eind van dit jaar in Duitsland een winkel openen. Het is voor het eerst dat de keten probeert zijn ijs en snoep buiten Nederland aan de man te brengen. Keulen wordt de proeftuin voor eventuele verdere buitenlandse expansie, vertelt mede-eigenaar en directeur Maarten Steinkamp in gesprek met NU.nl.