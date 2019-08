China wil terug naar de onderhandelingstafel (zegt Trump)

China wil de handelsgesprekken met de Verenigde Staten hervatten. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft Peking contact opgenomen en aangegeven weer te willen praten. Dat meldde hij in de kantlijn van de G7-top in Frankrijk.

,,We gaan serieuze gesprekken voeren”, zei de Amerikaanse president vandaag in het Franse Biarritz. Hij voegde daaraan toe: ,,Ik denk dat we een deal zullen sluiten.” Ook prees Trump zijn Chinese collega Xi Jinping, die hij een ‘groot leider’ noemde.

Net voor het weekend veroorzaakte Trump nog een flinke schokgolf op de financiële markten, toen hij via Twitter aankondigde de importtarieven op Chinese producten verder te zullen opvoeren. Met die actie reageerde hij op de door China aangekondigde importheffingen van 75 miljard dollar op Amerikaanse goederen, waaronder op auto’s, ruwe olie en sojabonen.

In zijn twitterwoede pookte hij vervolgens ook het Amerikaanse bedrijfsleven op om op zoek te gaan naar alternatieven voor productie in China. Zijn uitlatingen vielen niet best bij beleggers; aandelenbeurzen gingen wereldwijd stevige onderuit. Zij vrezen dat een verdere escalatie van de handelsoorlog tot een zware economische neergang zal leiden.

Voorzetje

Dat de twee landen elkaar aan de onderhandelingstafel gaan treffen, is zeker niet uitgesloten. De Chinese toponderhandelaar en tevens vice-premier, Liu He, deed onlangs al een handreiking. ,,We zijn bereid het probleem op te lossen door middel van overleg en samenwerking”, luidde Liu zijn boodschap. Een handelsoorlog is in niemands voordeel, verklaarde hij.

De handelsoorlog duurt al ruim een jaar en raakt beide landen financieel. In juni kwamen de twee landen op de G20-top in Japan tot een ‘wapenstilstand’. De Amerikaanse president beloofde dat hij de importtarieven voor China ‘voorlopig’ niet zou verhogen, omdat de twee met elkaar in gesprek zouden gaan. Daar kwam Trump niet veel later op terug, omdat hij meende dat Peking te weinig werk maakte van diens belofte om meer Amerikaanse landbouwproducten te importeren.

Bewind

Tijdens de G7-top in het Franse Biarritz had Trump meer noten op zijn zang. De Amerikaanse president zei niet uit te zijn op een machtswisseling in Iran. Wel noemde hij de wijze waarop veel Iraniërs onder het huidige islamitische bewind moeten leven ‘onacceptabel’. Verder zei hij dat het hem niet verraste dat de Franse regering de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif naar Biarritz had laten komen.