China: Relatie met Nederland in gevaar door verbod op export chipmachines ASML

,,Deze blokkade heeft veel aandacht getrokken in China, omdat dit een typisch voorbeeld lijkt van het politiseren van een handelsrelatie”, zeg de Chinese ambassadeur in Nederland, Xu Hong, in het Financieel Dagblad. ,,We zouden niet willen zien dat Nederland zwicht voor de politieke druk van de Amerikanen. Mocht dat wel gebeuren dan zal dat de relatie tussen onze landen uiteraard negatief beïnvloeden.”



De ambassadeur noemt de beschuldiging van de Amerikanen dat er veiligheidsrisico's zijn gemoeid met de export van ASML-technologie naar China volledig ongegrond. ,,China misbruikt nooit bedrijven om buitenlandse inlichtingen te verzamelen. Niettemin moeten wij constateren dat de Amerikanen overal in Europa twijfel zaaien over de bedoelingen van China.”