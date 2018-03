'China kan uit wraak overname van NXP tegenhouden'

Een slecht teken, vindt analist Jos Versteeg van beleggingsbank Insinger Gilissen. „Het is goed mogelijk dat China de overname blokkeert. Dat land wil een impuls van zijn halfgeleiderindustrie en hoopte dat via de overname van Qualcomm door het Singaporese Broadcom te kunnen doen. Nu Trump dit heeft verboden sluit ik niet uit dat China uit wraak de overname van NXP door de Amerikanen tegen houdt.”

Versteeg ziet de koersontwikkeling van NXP als onderbouwing. „Het aandeel NXP staat nu op 122 dollar, terwijl er 127,5 dollar geboden is. Een merkwaardige situatie die ik nog nooit meegemaakt heb. Het kan er alleen op wijzen dat aandeelhouders denken dat het wel eens niet door zou kunnen gaan.”

Nagelbijten bij NXP

De situatie zorgt voor nagelbijten bij de mensen van NXP. Volgens Guido Dierick, directielid van NXP, staan de juristen van Qualcomm klaar om de overname meteen na toestemming van China te bekrachtigen. „Dat is waarom het bod steeds met niet meer dan een week wordt verlengd. We worden niet zenuwachtig omdat nog maar 16,5 procent van de aandelen is aangeboden. We hebben overeenstemming met grote aandeelhouders die samen 28 procent van de aandelen bezitten. Zij en ook andere aandeelhouders bieden hun stukken aan als het relevant is.”

Over wat de Chinezen zullen beslissen over de overname zegt Dierick geen vermoeden te hebben. „We informeren geregeld hoe het ermee staat, maar we krijgen geen aanwijzingen. Ik geloof niet dat het zo werkt dat ze als reactie op een verbod van Trump nu onze overname zullen blokkeren. Wel zal het besluit vóór 25 april moeten vallen, want dan vervallen de afspraken van de fusie definitief.”

Kamervragen

Morgen komt een motie van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee in stemming over de overname van NXP. Gesteund door de SP roept hij de regering op om NXP alsnog als vitaal bedrijf aan te merken en te voorkomen dat het in buitenlandse handen valt. Ook heeft Van der Lee, samen met het CDA, vrijdag Kamervragen gesteld over deze kwestie. Daarin vragen ze zich af wat het verschil is tussen het strategisch belang van Broadcom voor de Verenigde Staten met het verschil van NXP voor Nederland en Europa. Op eerdere vragen over deze kwestie een maand geleden heeft de minister geantwoord het ontwerpen en maken van chips niet aan te merken als vitaal proces.

Clemmer heeft aandelen al verzilverd