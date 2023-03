China fel gekant tegen exportbeperking ASML: ‘Nederland moet naar zijn eigen belang kijken’

Een woordvoerder van de Chinese overheid zegt tegen persbureau Reuters dat deze ‘fel gekant’ is tegen de exportbeperking. Volgens China staat beperking haaks op vrije handel tussen Chinese en Nederlandse bedrijven. En staat het vast dat het besluit het resultaat is van het uitoefenen van druk door een ‘bepaald land’, zonder een naam te noemen. Beijing gaf verder aan dat de nieuwe beperkingen effect kunnen hebben op China en zei tegenstander te zijn van ‘politisering van economische samenwerking en handel’. Volgens China moet Nederland naar zijn eigen belang kijken.

Geavanceerde machines

De Verenigde Staten zijn bang dat China misbruik maakt van chipmachines door technologie te kopiëren of door de chips te gebruiken in moderne wapens. De Nederlandse overheid lijkt zich nu bij deze redenering aan te sluiten. ‘De technologie om halfgeleiders te maken wordt steeds geavanceerder’, schrijft de minister. ‘En daarmee verandert (potentieel) de impact van de export van deze producten op de (inter)nationale veiligheid’.

De minister noemt in haar brief expliciet technologie die alleen ASML in Nederland kan maken. Het gaat om de meest moderne varianten van de wat oudere DUV-machines, zogeheten immersielithografie. Ook in Japan zijn bedrijven die dergelijke machines kunnen maken. Oudere DUV-machines kan ASML nog wel aan Chinese bedrijven verkopen, zo lijkt het.