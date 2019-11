China en VS gaan importheffingen afbouwen

Het afbouwen van de importheffingen gaat in stappen. Hoeveel en welke heffingen in eerste instantie zullen verdwijnen, moet nog worden afgesproken. Dat wordt een belangrijk onderdeel van het gedeeltelijke handelsakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld. China en de VS hopen zo’n akkoord in de komende weken te bereiken.

Totale overwinning

Januari vorig jaar gaf Trump het startschot met een importheffing op Chinese wasmachines en zonnepanelen. Niet veel later volgden de importheffingen op staal en aluminium vanuit een groot aantal landen, waaronder Europa.

Trump beloofde de Amerikanen een snelle en totale overwinning in de oorlog. ,,Handelsoorlogen zijn gemakkelijk te winnen”, verzekerde hij zijn aanhang. De Amerikanen hebben met bijna honderd landen een handelstekort, dus die landen hebben meer te verliezen bij een handelsoorlog dan de VS was zijn redenering.

De achteruitgang van de Chinese export heeft de VS echter niet geholpen. ,,Het handelstekort van de VS is niet gedaald”, constateert Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN Amro. ,,De VS importeren nu meer vanuit andere landen.” Raoul Leering, hoofd onderzoek internationale handel bij ING, ziet dat ook. ,,Het handelstekort is een waterbed. Als je op de ene plek drukt komt het op een andere plek omhoog.”

Europa