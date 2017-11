Check 't zelf: hoeveel kan jouw gemeente cashen met Eneco?

INTERACTIEVE KAARTLiefst 43 van de 53 Eneco-gemeenten willen hun aandelen in het energiebedrijf kwijt. Maar wat heeft jouw stad of dorp besloten? En hoeveel miljoenen kunnen er verdiend worden? Check het op onze interactieve kaart.

De aandeelhouders van Eneco - vooral gemeenten in Zuid- en Noord-Holland en Friesland - spraken af elkaar uiterlijk afgelopen dinsdag om 18.00 uur te laten weten wat ze doen: cashen of houden. Verkoop kan gemeenten 2 tot 3 miljard euro opleveren.



Bij het sluiten van de termijn blijkt dat 43 gemeenten willen verkopen. Zij bezitten 73,88 procent van de aandelen. Tien gemeenten kiezen voor houden, zij hebben 24,77 procent.



Alleen Uithoorn (0,67 procent van de aandelen) heeft de afgesproken deadline niet gehaald, de gemeenteraad beslist op 2 november. Het college van burgemeester en wethouders wil afbouwen. Aalsmeer (0,68 procent) weigerde een standpunt in te nemen en wordt vooralsnog tot het 'behouden'-kamp gerekend.



Risicovol

Quote Deze uitslag betekent dat we kunnen gaan zoeken naar een koper voor Eneco Adriaan Visser, wethouder Financiën Rotterdam Het kiezen is nodig omdat Eneco begin dit jaar is opgesplitst in netwerkbeheerder Stedin en een commerciële energietak, die de naam Eneco behoudt. ,,Een logisch moment om het aandeelhouderschap tegen het licht te houden'', zegt de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (D66). Als wethouder Financiën van grootste aandeelhouder Rotterdam (31,66 procent) zit hij de Aandeelhouderscommissie voor.



De ruim veertig gemeenten die willen verkopen, vinden het aandeelhouderschap te risicovol en willen geen belastinggeld investeren in commerciële activiteiten.



De blijvers wijzen juist op de duurzame koers van Eneco en noemen het energiebedrijf essentieel voor de verduurzaming van Nederland. Daar past geen buitenlandse koper bij. Ook vrezen zij ontslagen onder de 3.500 werknemers. De directie van Eneco en het personeel lobbyden ook tegen verkoop en willen niet worden overgenomen door een grote buitenlandse partij.

Volledig scherm Het duurzame hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam. © ANP

Belangstelling

Met de uitslag kan de Aandeelhouderscommissie op zoek naar een koper. ,,De uitslag is een duidelijke stem vóór het starten van een onderzoek naar verkoop," aldus Visser. ,,De overgrote meerderheid vindt dat de duurzaamheid en andere maatschappelijke belangen ook na verkoop goed gewaarborgd zijn.''



Er is flinke belangstelling voor Eneco. Investeringsmaatschappij HAL wordt als gegadigde genoemd, net als pensioenfonds PGGM en buitenlandse investeerders. Ook de naam Shell valt wel eens, hoewel dat bij Eneco op veel verzet stuit.



Een definitief besluit over verkoop valt overigens pas na de Gemeenteraadsverkiezingen van 15 maart volgend jaar. Wisselende machtsverhoudingen kunnen immers tot een ander besluit leiden.



Moties

Eneco laat in een reactie weten kennis te hebben genomen van de uitkomst. ,,De komende tijd wordt er gepraat over hoe het verkoopproces kan worden ingericht'', laat woordvoerder Edwin van de Haar weten. ,,We moeten recht doen aan alle standpunten: die van gemeenten die willen verkopen, gemeenten die willen houden of die willen afbouwen onder voorwaarden. Want er zijn in gemeenteraden heel veel moties aangenomen.''