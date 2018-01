CEO easyJet levert vrijwillig salaris in wegens genderongelijkheid

In eerste instantie zou Lundgren, die sinds december 2017 aan het roer staat bij de prijsvechter, 840.000 euro per jaar verdienen, terwijl zijn voorganger het moest doen met de eerdergenoemde 38.000 euro minder.



De vliegtuigmaatschappij staat te boek als bedrijf waar enorme salarisverschillen zijn tussen man. Het salaris van een man ligt gemiddeld 51 procent hoger dan dat van een vrouw. Echter valt dit verschil grotendeels te verklaren doordat 94 procent van de piloten mannen zijn en het merendeel van de stewardessen vrouwen.



Desondanks maakt Lundgren een statement tegen deze verschillen en levert dus salaris in. Daarnaast wil hij zich hardmaken dat in 2020 minimaal 20 procent van de nieuwe piloten vrouwen zijn.